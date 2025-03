Controlli nelle 'zone rosse' di Catania, 3 denunce e 2 allontanamenti

Nell’ambito del rafforzamento dell’azione di prevenzione e sicurezza urbana disposta dal Prefetto di Catania, il Comando Provinciale Carabinieri ha intensificato i servizi volti a contrastare l’illegalità diffusa e garantire la sicurezza pubblica, a cittadini e turisti, in sei aree del centro cittadino denominate “zone rosse”.

L’ordinanza prefettizia dispone il divieto di stazionamento in quelle zone di persone che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti e, in tale ottica, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante stanno svolgendo una serie di mirati controlli, anche per arginare il pervasivo fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

L’altra sera, dunque, i militari dell’Arma, coordinati dalla Centrale Operativa, hanno pattugliato viale Africa, viale Ruggero di Lauria e, in generale, la zona circostante la stazione ferroviaria di Catania, “che rientra nelle zone rosse” e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato 3 catanesi di 60, 36 e 27 anni.

In particolare, il 60enne, violando l’ordine di allontanamento cui era stato già sottoposto, è stato trovato in viale Africa e per questo denunciato penalmente. Nella stessa via i Carabinieri hanno accertato la presenza del 36enne, beccandolo mentre esercitava la professione di parcheggiatore abusivo, peraltro con recidiva, e, per questo motivo, oltre alla denuncia, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto all’ordine di allontanamento.

Il più giovane dei tre, invece, è stato sorpreso in viale Ruggero di Lauria ma, poiché era già stato pizzicato, in altre occasioni durante l’espletamento della sua “professione” non autorizzata di parcheggiatore, era stato sottoposto prima a daspo urbano, ovvero un divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio in quella zona, e poi denunciato per violazione dell’art 10 del Decreto Legislativo n. 14/2017 “DACUR”. Questa ulteriore violazione gli è costata una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Per tutti e tre, comunque, vale la presunzione di innocenza, ora e fino a condanna definitiva.

Nella medesima zona altri due parcheggiatori abusivi di 36 e 29 anni sono stati visti mentre svolgevano quell’illecita attività di “guardamacchine” e, nei loro confronti, è stato emesso l’ordine di allontanamento.

Infine, non sono mancati i controlli finalizzati a garantire il rispetto del Codice della Strada, e 14 veicoli e 35 persone sono state controllate, sanzionando quelle condotte di guida che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada, come la guida con il cellulare o senza il casco.