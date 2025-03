Scontro tra una utilitaria e un camion: morto un 36enne di Modica

Incidente mortale oggi in territorio di Ragusa per uno scontro fra un'auto, una Golf ed un autocarro che trasportava un bobcat. L'impatto è avvenuto in contrada Bussello, tra Ragusa e Modica. Lo scontro è stato violento e la Golf condotta dalla vittima è finita in aperta campagna, dopo avere divelto un muro a secco. Per il conducente della Golf non c'è stato nulla da fare. L'uomo, Peppe Giurdanella, 36 anni, di Modica, è morto durante il suo trasferimento in ospedale mentre era a bordo dell'elisoccorso del 118, partito dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e la polizia stradale per i rilievi. Giurdanella lascia la moglie e una figlioletta. Peppe Giurdanella lavorava da diversi anni come autotrasportatore alle dipendenze di una ditta del polo avicolo modicano. Era molto conosciuto a Modica ed anche ben voluto dagli amici.