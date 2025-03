Modica corsaro a Palazzolo: i rossoblù vincono "di rigore" e allungano sul Milazzo bloccato dalla Leonzio

Un gol alla mezzora di Idoyaga su rigore concesso per atterramento in area palazzolese di Montanaro consente al Modica di conquistare tre punti fondamentali in vista della gara casalinga di domenica prossima con il Milazzo. Il Modica allunga in classifica proprio sui mamertini che, ora, sono distanti tre punti dalla vetta. Potrebbe essere la svolta decisiva del campionato di Eccellenza. Il Modica ha controllato la gara con il Palazzolo ed ha giocato in superiorità numerica per l'espulsione - rosso diretto - del numero 6 locale per gioco violento.