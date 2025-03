Elezioni provinciali, Pd e M5s: "Un'altra Sicilia è possibile"

Dal piccolo comune di Floresta a Palermo: sono arrivati da ogni parte dell'isola oggi a Gela gli oltre 300 tra sindaci e consiglieri comunali di enti grandi e piccoli al teatro Eschilo per un confronto "aperto e franco", promosso dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle, in vista delle prossime elezioni provinciali di secondo livello, in programma il 27 aprile in Sicilia, con le quali si eleggeranno i presidenti e i consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. "Abbiamo registrato una partecipazione massiccia da tutta la Sicilia - dicono il coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle, Nuccio Di Paola, e Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia - di amministratori, sindaci e consiglieri comunali che hanno lanciato un grido di allarme sulle politiche totalmente deficitarie portate avanti dalla maggioranza di centrodestra. Una grande condivisione sul percorso di confronto e ascolto che intendiamo riproporre, organizzando incontri simili anche nelle altre province nel convincimento che un 'altra Sicilia è possibile".