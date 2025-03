Eseguita l'autopsia su Cantone, martedì i funerali a Floridia

E' stata eseguita al Policlinico universitario di Catania, l'autopsia sul corpo di Tony Cantone, il 50enne trovato morto nella sua abitazione nel quartiere di Vignalonga. La salma arriverà a Floridia soltanto dopodomani, dopo che la Procura di Siracusa ha dato il nulla osta per la consegna del corpo ai familiari. Sulle cause del decesso si fanno soltanto ipotesi ma la verità inoppugnabile, si conoscerà fra 90 giorni quando il medico legale consegnerà la perizia al pubblico ministero. Appena la salma di Cantone sarà a Floridia, sarà allestita la camera ardente nella Sala del commiato Flaccavento in corso Vittorio Emanuele 441. I funerali, invece, saranno celebrati alle 11 del 4 marzo nella Chiesa Madre di Floridia. Tony Cantone, sposato e padre di un figlio, era noto a Floridia per la sua passione nelle televendite, attraverso i canali social.