Pallanuoto A1, nella vasca di Terrasini fra Telimar e Olympic Roma è parità ( 11-11)

Un pari che lascia l'amaro in bocca, quello casalingo del Telimar contro l'Olympic Roma nelle ventesima giornata del campionato di A1 di pallanuoto.

Finisce 11-11 alla piscina comunale "Pietro Giliberti" di Terrasini, con i palermitani che inizialmente vanno sotto due volte, ma restano concentrati e riescono a ribaltarla subito, portandosi fino al +4.

Poi, come un diesel, viene fuori la grinta della squadra allenata da Fiorillo, che si porta a due lunghezze a 8' dal termine, con un buon terzo tempo. Tutto accade nell'ultimo quarto: i capitolini riescono a pareggiare, i palermitani falliscono un rigore nel momento più delicato della partita. Ne approfittano gli ospiti per portarsi in vantaggio. Il botta e risposta che ne consegue si conclude con la rete di Alfonso, che permette ai padroni di casa di evitare la sconfitta.

"Complimenti all'Olympic Roma - afferma Marcello Giliberti, Presidente del Telimar che, credendoci sino alla fine, ha recuperato una partita in cui è stata costantemente sotto. Noi abbiamo giocato veramente bene per quasi tre tempi e poi ci siamo fermati, sbagliando in attacco materialmente tutto. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto, rispetto all'andamento della partita, che considero però un'occasione persa, con due punti buttati al vento".