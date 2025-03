Carnevale a Rosolini, gli studenti in mascherà sfilano nel centro cittadino

Due giorni di grande festa a Rosolini per il Carnevale 2025. Domenica e martedì saranno le giornate clou. L'assesore agli Spettacoli, Paolo Micieli invita i suoi concittadini ed i turisti ad essere presenti in via Sipione dove il corteo allegorico si sposterà fino in piazza Garibaldi.

La sfilata delle maschere vedrà la partecipazione degli studenti dell'IIS Archimede e dell'Associazione Il Carrubo, con un carro allestito da Gianluigi Pitrolo. Sarà un’occasione unica per ammirare la creatività e l’ingegno dei partecipanti e per immergersi nell'atmosfera festosa che caratterizza questo periodo dell'anno.

Dopo la sfilata, le serate in piazza proseguiranno con musica dance, latina ed esibizioni di scuole di ballo locali. Le piazze di Rosolini si trasformeranno in un grande dance floor a cielo aperto, dove tutti potranno scatenarsi e divertirsi. Le serate saranno condotte da Salvo Di Mari, che saprà animare l'evento con la sua energia e carisma. Artisti e DJ proporranno una selezione di brani che spazieranno dai successi più recenti ai classici intramontabili, garantendo il massimo del divertimento per tutti i gusti.

"Non mancate a questo evento - dice Paola Micieli - che animerà la nostra città con colori, musica e allegria, coinvolgendo grandi e piccini. Vi aspettiamo per festeggiare il Carnevale ".

(Nella foto il cabarettista e presentatore Salvo Di Mari)