Fratelli d'Italia, Francesco Magro eletto coordinatore cittadino a Palazzolo

Concluso il Congresso di Fratelli d'Italia a Palazzolo Acreide: Francesco Magro Eletto Nuovo Coordinatore Si è conclusa la settimana con il congresso cittadino a Palazzolo Acreide, (01 marzo 2025) organizzato da Fratelli d'Italia (FDI), che ha portato all'elezione del Consigliere Comunale Francesco Magro come nuovo coordinatore. L'incontro ha visto la significativa partecipazione dell'Onorevole Luca Cannata, la cui presenza è stata molto apprezzata dai membri della comunità. Nel suo discorso di ringraziamento, Francesco Magro ha sottolineato l'importanza di questo evento come pietra miliare nel cammino della buona politica. Ha evidenziato come i valori di onestà, imparzialità, incorruttibilità, coerenza, lealtà, serietà e rispetto debbano guidare il percorso politico, mettendoli al servizio della comunità. Magro ha inoltre affermato: “Celebrare il primo congresso cittadino di FDI è una tappa nel percorso della buona politica, quella che oltre ai prerequisiti di onestà, imparzialità e incorruttibilità prevede coerenza, lealtà, serietà, rispetto, studio al servizio della comunità. Questo vuol dire appartenere a Fratelli d’Italia." Ha continuato ringraziando i tesserati per la fiducia dimostrata, il coordinatore provinciale Salvo Coletta per il suo contributo e disponibilità, e l’On. Luca Cannata per il suo costante impegno per il territorio e il partito. Magro ha confermato il suo impegno continuo nei confronti di Fratelli d’Italia e del Consiglio Comunale. Questo congresso rappresenta un ulteriore passo verso il radicamento dei valori della tradizione e degli ideali della nostra area politica a Palazzolo Acreide. Gli atti normativi, le iniziative di valore, e i comportamenti esemplari dei rappresentanti del partito sono e continueranno a essere la nostra bussola.