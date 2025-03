'Autorità di cartone attorno al Ponte ciclabile', condanna ambientalista a Siracusa

Il noto avvocato siracusano, Corrado V. Giuliano che difende l'ambiente da sempre, in un post, definisce l'inaugutazione del Ponte ciclabile di Ortigia, come le classica commedia. Giuliano scrive: "L'inaugurazione del ponte ciclopedonale di Ortigia si presenta come un autentico spettacolo, un evento degno di un copione di commedia che sfida la logica. Illusioni e piroette retoriche si mescolano in una cerimonia che evoca le grandiose sfilate orchestrate dai regimi totalitari del passato. In questo teatrino dell'assurdo, il sindaco Italia si erge a maestro di cerimonie, mentre bambini, piccoli protagonisti ben addestrati nella loro spontaneità, si trasformano in strumenti di propaganda, rievocando, in modo inquietante, le gesta dei balilla fascisti o dei giovani pionieri sovietici. Le autorità di cartone tutte attorno al nastro, gli assessori yes man in prima fila, certo mancava per pudore e dignità Fabio Granata e ne apprezziamo l'assenza. Ma chi si preoccupa delle reali necessità della comunità quando si può puntare su una passerella scintillante? Di fronte a un ponte che va ad arricchire l’immagine di una città che si illude di proiettarsi nel futuro, i sorrisi dei bambini diventano il vanto di una propaganda spinta. Questi giovani, simili a marionette in un'opera di carnevale, vengono utilizzati per dare vita a un’immagine di progresso che, purtroppo, non porta nulla di concreto alla quotidianità dei cittadini che si trovano ad affrontare problemi ben più gravosi. Sotto un cielo azzurro, sotto i riflettori, la cerimonia si trasforma in un grande spettacolo, dove il ponte diventa il protagonista di un reality show, capace di far dimenticare la cruda realtà che circonda l’opera: marciapiedi sgretolati, aree verdi assenti, e una rete di trasporti degna di un terzo mondo, abbandonata all'incuria. Ah, che meraviglia! Un ponte che svetta come un monumento a una bellezza fittizia, mentre il resto della città affonda nel degrado.

E qui il paradosso si fa tangibile: chi si preoccupa delle sostanze quando basta un po' di colore e delle facce felicemente curate per aggirare i veri problemi? La cerimonia, con le sue celebrazioni, nasconde un’assenza inquietante: le esigenze reali dei cittadini. E mentre gli applausi si placano, chi si rammenta della superficialità e inefficacia del governo cittadino? Un netto silenzio avvolge le richieste concrete di chi, ogni giorno, affronta una città che continua a ignorare la propria verità. Quella verità che viene oscurata da un ponte, un simbolo non di progresso, ma di una distrazione collettiva".

(nella foto l'avvocato Corrado Giuliano)