Dopo la paura Papa Francesco è stabile: il quadro resta complesso

Sono stabili le condizioni di salute del Papa, ricoverato al Gemelli. 'Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi', riferisce il bollettino medico diffuso dalla Santa Sede. Non ha febbre e 'non mostra leucocitosi'. Non ha avuto altre crisi respiratorie dopo il broncospasmo di ieri che non ha coinvolto altri organi. Ha mangiato e ha fatto la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. È sempre rimasto vigile ed orientato. Il quadro resta complesso e la prognosi riservata. Possibile un ricovero lungo.