Modica, alla Società Operaia presentato il libro di Mario Bonanno "Bitte, Kèin Reclame"

Il saggio di Mario Bonanno (a destra nella foto) è approdato a Modica venerdì scorso nel salone della Società Operaia, dove è stato presentato ‘Bitte, Kèin Reclame’ (Per favore, niente pubblicità), ultimo lavoro del pubblicista-saggista. Sollecitata dalle domande del giornalista Stefano Taccone, quella di Bonanno è stata un’ appassionata catilinaria ad alzo zero argomentativo che non ha risparmiato nessuno: globalismo, società civile, dittatura sanitaria, organi di stampa, democrazie occidentali, un sistema pubblicitario sempre più pervasivo, definito dall’autore come “braccio armato e ipnotizzante” del capitalismo attuale.

“L’orda sterminata dei consumatori-zombi del Capitale – ha detto Bonanno - sfugge allo sforzo intellettuale, ammaestrata come risulta essere al consumo di beni superflui e alla distrazione di massa che passa dalle ola negli stadi, dai trenini brasileggianti e i conti alla rovescia di ogni fine anno, a dispetto dei conti che non tornano. Anche se nella vita vera la gente muore ancora di fame o di clima o sotto le bombe, non soltanto russe".