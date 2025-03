Ponte Stretto di Messina, Licia Ronzulli (FI): "No a tutto non ci fermeranno"

"Il partito del 'no a tutto' ha ricominciato a colpire, con la complicità degli anarchici e degli antagonisti. Ora sono scesi sul piede di guerra a Messina per creare incidenti contro la costruzione del Ponte sullo Stretto. E a farne le spese sono state ancora una volta le forze dell'ordine, finite nel mirino dei violenti, con un agente ferito al quale auguro una pronta guarigione. Ma questa maggioranza e questo governo non si faranno intimidire, e proseguiranno nell'opera di ammodernamento infrastrutturale del Paese, perché quello sullo Stretto è un ponte che unirà non solo la Sicilia al resto dell'Italia, ma all'Europa". Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.