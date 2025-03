Avis di Carlentini, Stefany La Magna eletta presidente

E' stato rinnovato il Consiglio direttivo dell'Avis di Carlentini che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni. Al vertice è stata eletta Stefany Margaret La Magna (Presidente) che verrà collaborata nell'associazione di volontariato da Bruno Di Mauro (vice presidente), mentre Sergio Mangiameli ricoprirà il ruolo di vice presidente vicario. Segretario Clara Ciavola e tesoriere, Lucia Mangiameli.

Completano il direttivo Andrea Manca, Paolo Vacanti, Salvatore Calanni e Dario De Luca.

"Il nostro impegno è continuo - dice la presidente La Magna - nel promuovere la donazione di sangue che rimane un atto in forma anonima, volontaria e gratuita. Donare sangue rimane un gesto d'amore verso il prossimo".