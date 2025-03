Consorzio di tutela del Ragusano Dop, rinnovate le cariche sociali

Il Consorzio di Tutela del Ragusano Dop ha rinnovato le cariche sociali e a rinnovato l’impegno per un possibile rilancio del ruolo della filiera in un momento particolarmente importante nell’ambito di una campagna casearia avvantaggiata dalle condizioni meteorologiche caratterizzate dalla maggiore normalità delle precipitazioni a garanzia della necessaria continuità e qualità dei pascoli. L’assemblea dei soci del consorzio, dopo aver approvato il bilancio dell’esercizio 2024, ha proceduto alla elezione degli organi statutari. Giuseppe Occhipinti, titolare dell’azienda Latticini di Fattoria a San Giacomo, e Salvatore Cascone, direttore della Soc.Coop. Progetto Natura, sono stati confermati nei rispettivi incarichi di Presidente e Vice Presidente. Insieme a loro, a comporre il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, sono Massari Carmelo, Floridia Giovanni, Lissandrello Angelo, Criscione Emanuele e Lissandrello Giovanni. Il nuovo collegio sindacale è composto da Bracchitta Vittorio, presidente, Ragusa Giorgio e Cascone Giovanni, componenti.

Il nuovo consiglio di amministrazione dopo l’elezione del presidente e del vice presidente, ha confermato Enzo Cavallo nel ruolo di direttore del consorzio.

Nella foto, da sinistra: Cascone, Cavallo e Occhipinti.