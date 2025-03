Alterco in pieno centro a Marsala, uomo ferito a coltellate in via Garraffa

Un uomo è stato accoltellato in pieno centro storico, a Marsala, in provincia di Trapani. E' accaduto in via Garraffa, di fronte al locale "Centrale Music Hall", un tempo cinema, oggi cuore pulsante della movida. Non si conosce ancora la dinamica dell'accaduto e neppure l'identità dei soggetti coinvolti nell'alterco che ha generato l'episodio violento. Secondo quanto si apprende, il ferito sarebbe un cittadino italiano. La prognosi è di 20 giorni. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Marsala.