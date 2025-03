Il Siracusa cala il tris alla Sancataldese poi nella ripresa tira i remi in barca

Il Siracusa dopo l’incredibile sconfitta di domenica scorsa , ritrova la vittoria, battendo una buona Sancataldese per 3-1. Mister Marco Turati privo degli squalificati Maggio e Sarao, propone in avanti come punta centrale Convitto, con esterni Di Grazia e Alma. La gara inizia subito con un buon ritmo per i padroni di casa, che si portano in vantaggio al 6’ con Alma. La Sancataldese di Pitadella, propone delle buone individualità , anche se il gioco per gli ospiti viene prontamente interrotto nei tentativi di ripartenza. Russotto, sempre più play maker, delizia con dei tocchi sublimi per questa categoria, innescando perfettamente Alma e Di Grazia, che proprio quest’ultimo al 21’ raddoppia. I brividi nella retroguardia aretusea non mancano mai e, da un corner insidioso al 31’ accorcia le distanze la Sancataldese con Gueye. Il Siracusa palleggia bene, bloccando anche qualche buona intraprendenza degli ospiti. Al 40’ Andrea Russotto , firma il terzo gol per i padroni di casa. Secondo tempo, come per diverse gare, il Siracusa rallenta notevolmente il ritmo del gioco e, in qualche occasione il rischio sale. Alla fine prevale comunque la supremazia della capolista, che chiude la gara , gestendo bene le risorse e consolidando sempre i 3 punti di distacco dalla Reggina, pensando già alla prossima trasferta di Enna.

Salvo Marischi