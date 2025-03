Trentacinque persone sono bloccate sulla piattaforma petrolifera tunisina Miskar da oltre due giorni. Uno dei migranti è morto, altre sono in cattive condizioni, come riferito dal gruppo ad Alarm Phone. Sono senza cibo da quattro giorni. "E' necessario un intervento immediato da parte delle autorità per soccorrerle", è l'appello delle ong.