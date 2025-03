Il Catania è sempre più contestato, contro il Foggia in casa non va oltre l' 1 a 1

Spalti quasi vuoti al 'Massimino' di Catania. Chiaro segnale che la contestazione dei tifosiè tangibile nei confronti di suqadra, allenatore e società. In questa prima domenica di marzo, al Catania non è andata meglio delle giocate precedenti. Contr il Foggia è finita in parità, 1 a 1. Ma è stata una brutta partita, priva di grandi emozioni e con tanti fischi finali. Il primo tempo è tutto da dimenticare. Fa qualcosa di più il Catania nel secondo tempo, ma sono gli ospiti a sbloccare il risultato.

Al 68' l'azione che cambia il match. Il Foggia spinge centralmente, esce male la difesa rossazzurra e il cross dalla destra premia Sarr che in scivolata mette la sfera alle spalle di Dini.

La rete subita scuote il pubblico presente sugli spalti del Massimino: aperta contestazione alla società. La squadra reagisce e al 76' trova il pareggio: azione insistita di De Rose che suggerisce al centro per Anastasio, bravo a calciatore di prima intenzione: tiro imparabile per De Lucia.

I cambi, centellinati dai due allenatori, danno nuova linfa alle squadre, ma servono più che altro per gestire un finale di gara in cui ancora tutto è possibile. All'89' il Catania chiede un rigore per un presunto fallo di mano commesso da Silvestro. Per l'arbitro Ubaldi è tutto regolare.