Domenica amara per Trapani e Messina, entrambe sconfitte in Puglia. I granata cedono al Cerignola capolista, mentre i peloritani, pur essendo andati in vantaggio, perdono 2 a 1 contro il Monopoli. Il Trapani incassa il gol a freddo su calcio di rigore. Al 6' i padroni di casa passano, Capomaggio realizza dal dischetto. I siciliani hanno tutto il tempo per provare la rimonta, ma nell'intero primo parziale non fanno un solo tiro in porta. L'occasione per pareggiare arriva al 68' ma Piovanello non concretizza.

Male anche il Messina. Gli ospiti passano in vantaggio al 26' con Dell'Aquila. In avvio di ripresa i padroni di casa pareggiano con Pellegrini e chiudo la partita al 23' con Grandolfo. Per il Messina è notte fonda.

SERIE C - GIRONE C - 29^ GIORNATA - 02/03

Altamura - Latina 1-1 (ieri)

Avellino - Juventus NG 2-1

Benevento - Sorrento 1-1

Catania - Foggia 1-1

Cavese - Casertana domani

Cerignola - Trapani 1-0

Giugliano - Turris 3-1 (venerdì)

Monopoli - Messina Acr 2-1

Potenza - Picerno 2-2

Taranto - Crotone rinviata

CLASSIFICA: Cerignola 60 punti; Avellino 55; Monopoli 52;

Benevento 49; Potenza 47; Crotone 46; Giugliano 44; Trapani 42;

Picerno, Catania 41; Sorrento 39; Foggia, Juventus NG 36; Team Altamura 35; Cavese 33; Latina 31; Casertana 28; Messina Acr 25;

Turris 6; Taranto -6.

Catania 1 punto di penalizzazione Turris 11 punti di penalizzazione Taranto 19 punti di penalizzazione Taranto e Crotone una gara in meno

PROSSIMO TURNO - 30^ GIORNATA - 09/03

Casertana - Benevento

Crotone - Giugliano

Foggia - Sorrento

Juventus NG - Altamura

Latina - Catania

Messina Acr - Avellino

Picerno - Cerignola

Potenza - Cavese

Trapani - Monopoli

Turris - Taranto