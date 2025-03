La Volley Modica batte al PalaRizza la capolista Sorrento

Volley Modica 3

Romeo Sorrento 0

Parziali: 25/17, 25/12, 25/22

Volley Modica: Barretta 20, Putini 1, Chillemi 4, Cipolloni Save 1, Buzzi 11, Italia 2, Matani 4, Bartoli, Padura Diaz 8, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo, Capelli (L2), Tomasi. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Romeo Sorrento: Tulone, Ciampa 11, Pol 1, Patriarca 3, Cremoni 3, Filippelli 6, Becchio 1, Gargiulo 5, Russo, Pontecorvo (L1), n.e. Buccella, Wawrzynczyk, Baldi (L2), Fortes. All. Nicola Esposito; Ass: Luca Buzzo.

Arbitri: Danilo Domenico De Sensi di Roma e Sergio Pecoraro di Palermo

Successo in tre set della Volley Modica che nell'ultima uscita casalinga di regolar season del campionato di serie A3, al “PalaRizza” ha la meglio in un'ora e 17 minuti della “corazzata” Romeo Sorrento capolista incontrastata del Girone Blu e fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria.

I ragazzi di coach Enzo Distefano, hanno interpretato bene la gara, sfruttando al massimo l'appagamento del sestetto campano che forte della matematica conquista della prima posizione, ha dato spazio alle seconde linee giocando senza l'assillo del risultato a ogni costo, così come i biancoazzurri della Contea certi di disputare i play off.