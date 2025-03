A Bari in piazza per Zelensky: "Bullizzato dagli Usa"

Le bandiere dell'Ucraina, dell'Europa e dell'Italia strette fra le mani. Un cartello azzurro con su scritto "meglio essere senza la giacca che senza il cervello", e uno giallo su cui si legge "Trump gioca con la democrazia, noi difendiamo la libertà".

Così, in piazza Umberto a Bari, componenti di associazioni e organizzazioni assieme a semplici cittadini hanno deciso di manifestare per "dire che il nostro presidente Zelensky è stato democraticamente eletto e che lo sosteniamo", dice una donna che stringe la bandiera ucraina. A organizzare il sit in sono stati componenti dell'associazione 'Uniti per l'Ucraina' di Bari. "Zelensky è stato bullizzato da esponenti di quella che consideravamo la democrazia più grande del mondo, da chi pensavamo fosse un nostro alleato e, invece, quanto accaduto nello Studio Ovale è stata una doccia fredda", aggiunge un altro attivista. "Umiliazione è la parola giusta per descrivere quanto subito da Zelensky e siamo preoccupati perché quando due dittatori come Trump e Putin si uniscono, non sappiamo più cosa aspettarci", spiega Nadia con la voce che trema. "Siamo indignati per quello che è accaduto a Washington e oggi siamo scesi in piazza come in altre 30 piazze italiane, per manifestare vicinanza e sostegno al popolo ucraino", dichiara Andrea Zazzera dell'associazione che ha organizzato il sit in.

"Come sostenitori dell'Ucraina e dei valori europei confidiamo in una Europa ancora più unita e in uno scenario in cui gli Stati Uniti d'America rivestano un ruolo centrale ed esente da prevaricazioni verso il Vecchio continente e gli Stati sovrani.

Tutto questo affinché in Ucraina ci sia una pace giusta e duratura nel tempo", conclude Zazzera.