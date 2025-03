Vertenza Versalis, Dipasquale (PD) aderisce alla protesta di Palermo

"Aderisco con convinzione al presidio indetto dalla Cgil Sicilia per l'11 marzo sotto Palazzo d'Orleans. La vertenza Eni Versalis è di vitale importanza per il futuro della nostra regione e dei territori coinvolti dal progetto di dismissione degli impianti di Ragusa e Priolo: non possiamo permettere che si consumi l'ennesimo dramma occupazionale".

Lo dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico, Nello Dipasquale, commentando l'annuncio del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, dopo l'abbandono del tavolo con Eni e la proclamazione dello stato di agitazione. "Ho sempre sostenuto che il Governo regionale debba fare la propria parte in questa vicenda e il Presidente della Regione dovrebbe agire in prima persona per ottenere risposte concrete, considerando che si tratta di temi di entità tale che vanno affrontati direttamente col Governo nazionale, visto che Eni è una partecipata dello Stato”.