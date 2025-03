"Palazzolo è": pubblicato avviso pubblico dell'assessorato alla Cultura per stagione eventi

Si scaldano i motori per la quarta stagione di eventi della programmazione “Palazzolo è”, promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura guidato da Nadia Spada (nella foto). Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palazzolo Acreide il nuovo avviso pubblico rivolto a tutte quelle realtà del territorio che vorranno proporre eventi che saranno poi analizzati, selezionati e inseriti nel cartellone. Si tratta degli eventi che verranno promossi per la stagione primaverile ed estiva.

La formula vincente e che ha riscosso grande successo e partecipazione è stata confermata anche questa volta. E infatti l’idea originaria che dal 2023 ha avviato l’assessore Nadia Spada di coinvolgere le tante realtà che operano sul territorio risulta quella giusta. In questi mesi sono state tante le iniziative promosse, le collaborazioni avviate, per la realizzazione di eventi di grande qualità, dal teatro, alla musica, all’arte, alla presentazione di libri. Il tutto finalizzato a far sì che Palazzolo diventi quel grande polo culturale degli Iblei capace di attrarre artisti provenienti da varie parti d’Italia e del territorio regionale. La programmazione culturale avviata con queste finalità serve a perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà sancito alla Costituzione.

“Continuo ad essere convinta che la programmazione di eventi e la partecipazione con le tante realtà del nostro territorio sia davvero la valida scelta per la promozione della Cultura del nostro comune – sottolinea l’assessore Spada -. E ringrazio sempre la grande risposta del pubblico che ha preso parte ai numerosi eventi promossi in questi anni e alle tante associazioni, agli artisti, che hanno partecipato alla programmazione. Continuiamo a sognare in grande per la nostra Palazzolo”.

Possono presentare istanza enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, micro e piccole imprese. Le proposte possono spaziare da eventi, manifestazioni e spettacoli, nonché mostre e conferenze, presentazione di libri, incontri culturali. Ai soggetti selezionati verrà poi erogato un contributo.

Le domande vanno presentate entro il 24 Marzo 2025 alle 12 all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza del Popolo; oppure attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.palazzoloacreide.sr.it.

Tutti i dettagli dell’avviso pubblico possono essere visualizzati collegandosi al seguente link https://www.comune.palazzoloacreide.sr.it/.

Le proposte verranno poi esaminate dal settore competente in base ad alcuni parametri per l’attribuzione del punteggio.