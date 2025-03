CINEMA. Anora trionfa nella notte degli Oscar

"L'abbiamo fatto con pochi soldi ma con tutto il cuore", ha detto la producer di Anora, Samantha Quan, accettando il premio per il miglior film agli Oscar 2025.

Il dramedy sulla sex worker di Brooklyn ha vinto in tutto cinque Oscar, quattro per Sean Baker e uno per Mikey Madison migliore attrice protagonista.

L'Oscar per la migliore attrice protagonista alla 97/a edizione dei premi è andato a Mikey Madison la giovane di Anora di Sean Baker. 25 anni, di Los Angeles, Mikey Madison ha battuto a sorpresa le favorite Fernanda Torres e Demi Moore, battendo anche Karla Sofia Gascon e Cynthia Erivo. In Anora è una giovane stripper che fa anche l'escort occasionalmente e che durante il lavoro si innamora del figlio di un oligarca russo.

Mickey Madison, che ha 25 anni, e' la piu' giovane attrice in oltre un decennio a vincere un oscar. Prima di lei Jennifer Lawrence aveva vinto un premio a 22 anni.

"Sono cresciuta a Los Angeles ma Hollywood sembrava cosi' lontana", ha detto dopo aver ricevuto la statuetta..

L'Oscar per la migliore regia alla 97/a edizione dei premi è andato a Sean Baker per Anora.

Oscar per il miglior attore protagonista ad Adrien Brody

L'Oscar per il miglior attore protagonista alla 97/a edizione dei premi è andato ad Adrien Brody per The Brutalist. L'attore interpreta un architetto ungherese sopravvissuto ai campi di sterminio e che trova in America la nuova patria affrontando sfide e dolori. Favorito per la vittoria, Brody ha detto di essersi ispirato alla storia di sua madre, nata a Budapest ed emigrata negli Stati Uniti.

L'attore, 51 anni, è al suo secondo Oscar, aveva vinto una prima statuetta nel 2003 per Il pianista di Roman Polanski.

"Rappresento oggi il trauma della guerra, la sistematica oppressione e l'antisemitismo e razzismo.

Credo e prego per un mondo piu' sano e piu' inclusivo. Se il passato e' un insegnamento, non lasciamo che l'odio non possa continuare a esistere senza trovare opposizione", ha detto Brody accettando il premio.

"Fare l'attore e' una professione fragile", ha detto il due volte premio Oscar: "Per me questo premio e' una destinazione, ma al di la' dell'essere l'apice della carriera e' una chance di ricominciare daccapo".

TUTTI I PREMI OSCAR 2025

Miglior Film : Anora prodotto da Alex Coco, Samantha Quan e dallo stesso regista Sean Baker Migliore regia: Sean Baker per Anora Migliore attrice protagonista : Mikey Madison per Anora Migliore attore protagonista: Adrien Brody per The Brutalist Migliore attrice non protagonista: Zoe Saldana per Emilia Perez Migliore attore non protagonista: Kieran Culkin per A Real Pain Miglior film internazionale: I'm still here (Io sono ancora qui) di Walter Salles (Brasile) Miglior documentario: No Other Land del collettivo israelo-palestinese di Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham Miglior film d'animazione: Flow - Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens e Gregory Zalcman Migliore sceneggiatura originale: Sean Baker per Anora Migliore sceneggiatura non originale: Peter Straughan per Conclave Migliore colonna sonora: Daniel Blumberg per The Brutalist Migliore canzone originale: El Mal dal film Emilia Pérez.

Musica di Clément Ducol e Camille; Testo di Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard Migliore fotografia: Lol Crawley per The Brutalist Migliori costumi: Paul Tazewell per Wicked Miglior corto d'animazione: In the Shadow of the Cypress di Shirin Sohani e Hossein Molayemi Miglior corto documentario: The Only Girl in the Orchestra di Molly O'Brien e Lisa Remington Miglior corto live action: I'm Not a Robot di Victoria Warmerdam e Trent Miglior trucco e acconciatura: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli per The Substance Miglior montaggio: Sean Baker per Anora Miglior production design: Wicked con Nathan Crowley (Production Design) e Lee Sandales (Set Decoration) Miglior sonoro: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett e Doug Hemphill per Dune: Part Two Migliori effetti visivi: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe e Gerd Nefzer per Dune: Part Two