Macron: "Con Starmer proposta una tregua di un mese in Ucraina"

Il presidente francese, Emmanuel Macron e il primo ministro britannico, Keir Starmer, hanno proposto una tregua di un mese in Ucraina. Lo dice lo stesso Macron in una intervista al Figaro. Macron non crede a un accordo di cessate il fuoco firmato da americani e russi, convinto che Vladimir Putin cercherà prima di tutto di umiliare l'Ucraina, in particolare smilitarizzandola, scrive il giornale. In alternativa, lui e Starmer hanno messo sul tavolo una "tregua nell'aria, nei mari e sulle infrastrutture energetiche" che durerebbe un mese. "Sappiamo come misurarla. Bisogna considerare che il fronte, oggi, è l'equivalente della linea Parigi-Budapest. "In caso di cessate il fuoco, sarebbe molto difficile verificare il rispetto del fronte", ha detto il presidente francese.

Il piano sull'Ucraina che il Regno Unito intende guidare è stato discusso con Donald Trump. Lo ha detto il primo ministro britannico, Keir Starmer. "Ho parlato con il presidente Trump ieri sera (sabato, ndr) - ha detto Starmer nella conferenza stampa seguita al vertice di Londra - non entrerò nei dettagli di quella conversazione, ma non farei questo passo avanti se non pensassi che potrebbe produrre un risultato positivo, assicurandoci di procedere insieme - Ucraina, Europa, Regno Unito e Stati Uniti - verso una pace duratura", ha detto il premier britannico.

"Al tavolo di Londra siamo tutti determinati ad agire per una pace solida e duratura in Ucraina e per garantire la nostra sicurezza collettiva", ha scritto sui social il presidente francese, Emmanuel Macron. In una intervista al 'Foglio', Macron ha affermato che "se vogliamo essere credibili come europei nel nostro sostegno a lungo termine all'Ucraina, dobbiamo essere in grado di fornire delle garanzie di sicurezza solide. Stiamo cercando di muovere le cose. E abbiamo bisogno dell'Italia, di un'Italia forte che agisca a fianco della Francia, della Germania, nel concerto delle grandi nazioni. Per questo ho invitato il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, lo scorso 17 febbraio. È necessario che l'Italia sia al nostro fianco, che si impegni in questo percorso, e che lo faccia da grande paese europeo, sulla scia di quanto ha fatto Mario Draghi. In questo momento dobbiamo restare uniti".

I leader si incontreranno di nuovo presto perché "è il momento di agire", ha detto Starmer al termine della riunione dei 15 leader europei, con Ue, Nato, Turchia e Canada. "Abbiamo concordato che i leader si incontreranno di nuovo molto presto per tenere il passo con queste azioni e continuare a lavorare per realizzare questo piano condiviso. Oggi ci troviamo a un bivio della storia", ha aggiunto.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha incontrato Starmer a Downing Street. Al centro del colloquio l'Ucraina, ma anche la questione migratoria e quella della Difesa comune.

"Siamo tutti molto impegnati per l'obiettivo che vogliamo tutti raggiungere, cioè una pace giusta e duratura per l'Ucraina"., ha detto la presidente del Consiglio durante i saluti istituzionali a Downing Street. "In questo momento è molto importante che ci parliamo, che ci coordiniamo. Grazie per aver convocato il vertice", ha detto Meloni.