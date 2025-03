Nasce a Solarino il Centro studi 'Nova Civitas'

Un nuovo modo di pensare alla politica. È nato a Solarino, dall'iniziativa di un gruppo di giovani del territorio, il Centro Studi Nova Civitas. Un progetto che propone un modo di fare politica alternativo, con al centro la volontà di impegnarsi per la città anche senza occupazioni istituzionali.

"Siamo giovani, siamo cittadini di Solarino e siamo convinti che il nostro paese possa essere molto di più. Non ci siamo limitati a sognarlo: abbiamo deciso di agire" - hanno annunciato i membri del Consiglio Direttivo del Centro Studi - "Da questa determinazione è nato Nova Civitas, un Centro Studi che punta a trasformare la nostra comunità in un vero e proprio polo culturale di riferimento per la provincia. Il nostro impegno si fonda sulla convinzione che la cultura sia un motore fondamentale per la crescita e il benessere di una comunità. Ci poniamo come un punto di riferimento a disposizione di tutti i cittadini e dell’Amministrazione Comunale, con la ferma volontà di supportare e contribuire a un buon governo, basato su conoscenza, dialogo e collaborazione. Vogliamo creare uno spazio dove la ricerca, lo studio e l’innovazione possano incontrarsi per alimentare progetti concreti e idee che possano migliorare la vita della nostra Solarino. Nova Civitas non è solo un Centro Studi, ma una sfida a pensare, a innovare e a collaborare per il bene comune".

I temi trattati spaziano dall’ambito culturale, sociale, allo sviluppo economico e sportivo, con l’intento di arricchire la città con iniziative che favoriscano l’inclusione, il benessere sociale e la crescita sostenibile. I progetti in cantiere sono già tanti e verranno curati e sviluppati non solo da giovani che vivono Solarino ma anche da altri che, pur non trovandosi in città, vogliono dare un contributo per la crescita della comunità. Una rete di relazioni allargata che non può che portare un arricchimento a trecentosessanta gradi alla città.