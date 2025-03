Sequestrato a Palermo un cantiere navale abusivo: denunciato il titolare

Sequestrato un cantiere navale a Palermo e denunciato il rappresentante legale per occupazione abusiva di suolo demaniale e realizzazione di innovazioni non autorizzate. I finanzieri della Stazione Navale hanno individuato e sequestrato l'area demaniale, un sito di 2.110 mq occupato da una societa' di riparazione e manutenzione di navi commerciali e da diporto, senza alcun titolo autorizzativo. Dagli approfondimenti svolti anche sulla documentazione acquisita all'assessorato al Territorio e Ambiente - competente al rilascio e alla gestione delle concessioni demaniali - e' emerso che il titolare non era in regola con l'adempimento dei canoni di concessione dal 2015 e che, quindi, la concessione risultava scaduta al 31 dicembre 2020. Pertanto, si e' constatata l'occupazione abusiva di un'area sottratta al pubblico demanio, all'interno della quale la societa' continuava ad esercitare l'attivita' di cantieristica navale e rimessaggio, provocando, di fatto, un mancato introito nelle casse della Regione stimato in oltre 100 mila euro. I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo l'area e denunciato il rappresentante legale.