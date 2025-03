Pugilato donne, l'avolese Gaia Caldarella vince l'oro al 'Round Robin' di Lucca

E' salita sul gradino del podio più alto, la pugile avolese, Gaia Caldarella al 'Roun Robin' italiano che si è tenuto in Toscana, sul ring di Lucca.. E' stata una grande impresa per Gaia, atleta della Dugo Boxe Avola e allieva del maestro Corrado Dugo, che ha conquistato la medaglia d'oro al Round Robin.

Non trovando avversarie nella sua categoria, ha gareggiato nei 70 chili ottenendo comunque la vittoria e dimostrando tutta la sua determinazione e il suo talento, conquistando la medagòia in una categoria superiore.

Un altro grande traguardo per Gaia e per la Dugo Boxe Avola. "Sono davvero contenta per la nostra atleta - ha dettola sindaca Rossana Cannata - Gaia fa parte dei nostri tanti talenti. E' un orgoglio avolese".