Caltanissetta, investe con la moto studentessa a scuola e poi si dilegua

Incidente questa mattina in via Rosso di San Secondo a Caltanissetta dove una ragazza di 15 anni è stata investita, da un uomo a bordo di un motociclo poi fuggito, mentre si recava a scuola e attraversava sulle strisce pedonali.

Sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con il codice giallo; i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Sul posto anche la polizia per la viabilità. La quindicenne ha riportato un trauma alla gamba. E' caccia al pirata della strada.