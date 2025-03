Modica, l'acqua torna potabile: revocate ordinanze sindacali

A Modica sono state revocate le ordinanze degli scorsi 10 e 11 febbraio ed è stato disposto il ripristino dell’utilizzo a scopo potabile dell’acqua erogata dai serbatoi Santa Teresa, Sacro Cuore e Costa del Diavolo. Lo annuncia una nota del sindaco, Maria Monisteri. L’utilizzo ad uso portabile dell’acqua è consentito nelle zone servite dal serbatoio idrico Santa Teresa e cioè: corso San Giorgio, corso Umberto, via Fontana, corso Garibaldi, quartiere Sant’Andrea, Giacanta e via limitrofe. Consentito l’uso a scopo potabile anche nelle zone servite dal serbatoio idrico Sacro Cuore: via Tirella, via Modica Sorda, via Cozzo Rotondo, via Trapani Rocciola (Pietro Borrometi) e zone limitrofe. Infine l’utilizzo a scopo potabile è consentito anche nelle zone servite dal serbatoio Costa del Diavolo: Modica alta, quartiere Dente e Modica bassa.

"La revoca del divieto e il contestuale ripristino dell’utilizzo a scopo potabile - scrive la sindaca - sono determinati dalle cessate ragioni che avevano portato, in via precauzionale, all’emanazione delle ordinanze di divieto del 10 e 11 febbraio”