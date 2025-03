Revisori nei Comuni in dissesto, passa un emendamento in Commissione Ars

"Sono molto soddisfatto per il provvedimento esitato in Commissione Affari Istituzionali che abroga la norma che prevede la conferma o la proroga dei revisori nei comuni in dissesto o in riequilibrio finanziario. Adesso spetta al Parlamento votare per il rispetto della piena neutralità del collegio, a garanzia degli enti, attraverso il rinnovo dello stesso". Così il deputato regionale di FI, Marco Intravaia, componente della Commissione Affari Istituzionali in merito all'emendamento che abroga la conferma o la proroga dei revisori nei comuni in dissesto.