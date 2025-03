Riconversione Versalis a Ragusa, Dipasquale (Pd): "Servono fatti concreti"

“L’annuncio della riconversione dello stabilimento Versalis di Ragusa è un annuncio fatto ad hoc in previsione della manifestazione di giorno 11 indetta dalla Cgil e per la quale ho dato già adesione. Vogliamo vedere qualcosa di concreto, con proposte concrete, messe per iscritto incontrando le parti e garantendo il futuro occupazionale dei numerosi operai e non le parole”, a dichiararlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale. “Il presidente Schifani, in primis, deve farsi carico della contrattazione, non può assistere dalla finestra o delegare gli assessori di turno, è una cosa che deve vederlo impegnato in prima persona. C’è in gioco il futuro di centinaia e centinaia di posti di lavoro considerando anche l’indotto. Schifani - continua Dipasquale - deve sedersi al tavolo e deve pretendere, insieme ai sindacati e i lavoratori, il rispetto da parte dell’Eni per la sua Isola e la sua terra”. “Eni è una partecipata e non può pensare solamente all’utile, la chimica di base negli anni ’80 fu una risposta per il Mezzogiorno e il Meridione, lo smantellamento preoccupa perché continua ad essere un’ulteriore smantellamento per il Meridione”. Sul fronte siracusano, Antonio Recano della Fiom scrive: "Eni, mostrando un’immagine di sé ingannevolmente positiva continua a fare promesse per un futuro green, ma mentre annuncia la realizzazione di una bioraffineria a Priolo, per il momento solo una suggestione, nel frattempo prevede di aumentare ancora la produzione di idrocarburi tra il tre e il quattro per cento l’anno fino al 2028. In un quadro opaco, che prefigura un’operazione di greenwashing tutta attenta al profitto, la chiusura del cracking di Priolo si rivela in tutta la sua pericolosità come una “tempesta perfetta” che rischia di sconvolgere l’assetto economico, industriale ed occupazionale di un territorio già strutturalmente debole, mettendo in discussione inoltre l’intero sistema industriale legato alla produzione di energia e alla chimica di base del paese con il beneplacito del Governo. La chiusura dell’Etilene a Priolo rappresenta però solo parte di un problema, che rischia di generare un effetto domino che metterebbe in discussione l’intero petrolchimico con un impatto occupazionale che coinvolgerebbe circa 10.000 lavoratori di cui circa 6.000 (metalmeccanici, trasporti, edili, servizi) fino ad oggi “invisibili” nel percorso di confronto e nei tavoli ministeriali. Nel polo siracusano i metalmeccanici, che risultano inaccettabilmente esclusi dai processi, dalle decisioni e dalle scelte, sono una parte significativa di un sistema industriale che non può prescindere dal loro lavoro, dalla loro competenza e dalla loro conoscenza, ma nonostante tutto ciò è su di loro che si scaricheranno le tensioni di una progressiva ristrutturazione industriale e sociale. La crisi che attraversa il petrolchimico, sistema complesso e interconnesso, si mostra in tutta la sua intensità negli impianti fermi di ISAB Goi e di Sasol, nella conseguente diminuzione delle attività di manutenzione con conseguente perdita di posti di lavoro, e nell’incertezze legate al depuratore consortile IAS. Crisi che si sta evolvendo negativamente nell’indifferenza del Governo nazionale e di quello regionale che stanno condannando Priolo alla desertificazione industriale. Ma l’estrema gravità di questa situazione non sembra essere stata percepita da quella parte di sindacato che ha condiviso il piano di Eni il 27 febbraio, assumendosi la responsabilità di mettere un’ipoteca sul futuro di migliaia di lavoratori. L’arroganza, le pressioni operate, la chiusura al confronto e le minacce che hanno caratterizzato l’incontro del 26 febbraio, sono la riuscita strategia che Eni ha utilizzata per dividere il sindacato ed i lavoratori e presentarsi al mercato finanziario, sacrificando gli interessi generali in nome del profitto, con l’accettazione da parte delle sigle sindacali al piano, senza però la Cgil. Per questo motivo i metalmeccanici sono consapevoli della necessità di scendere nuovamente in piazza costruendo, con un atto di responsabilità collettiva, una forte mobilitazione capace di contrastare l’inaccettabile piano di Eni, scongiurando gli effetti di processi che l’esperienza insegna essere sempre a saldo negativo. Occorre rompere il muro della rassegnazione, ritrovare la forza di battersi per le cose in cui si crede, perché la migliore risposta all’arroganza di Eni è che ogni individuo, ogni soggetto sociale si assuma la responsabilità di partecipare, il percorso è chiaro occorre costruire un fronte comune capace di imporre il cambiamento, costruire una mobilitazione capace di chiamare alle proprie responsabilità il Governo nazionale e quello regionale, affinché intervenga con atti ed concreti per difendere, affermando un nuovo modello industriale, il futuro di migliaia di lavoratori e l’economia di tutto il territorio".