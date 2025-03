Auto sulla folla a Mannheim, "2 morti e 25 feriti, 15 sono gravi"

Una auto si è schiantata sulla folla a Mannheim, nella Germania sud-occidentale. Lo riporta la Bild, aggiungendo che almeno due persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, 15 delle quali in modo grave. Il conducente del veicolo è stato arrestato. La polizia ha confermato che "allo stato attuale delle indagini, una persona è morta e diverse sono rimaste ferite". "Non è ancora possibile fornire informazioni sul numero e sulla gravità dei feriti", hanno aggiunto le forze dell'ordine, precisando che "un sospettato è stato identificato e arrestato".

Secondo le informazioni dei media locali l'auto si sarebbe schiantata sulla folla nella zona pedonale, proprio nei pressi della Galeria Kaufhof, lungo la via dello shopping Planken, nei pressi della Torre dell'acqua.