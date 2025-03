Acate, "doppia Tari" per il Circolo di conversazione: chiesto rimborso al Comune

Il Circolo di Conversazione di Acate ha pagato per tanti anni una Tari doppia al Comune di Acate a causa di un’errata classificazione dell’immobile di piazza Libertà 6, ma l’anomalia non è sfuggita al presidente Salvatore Cutraro, che ora si appresta a chiedere il rimborso delle somme già pagate e non dovute nell’ultimo quinquennio.

All’Assemblea ordinaria dei soci Cutraro, soddisfatto, ha chiarito i retroscena: “Mi sono accorto che negli avvisi comparivano due codici con lo stesso importo e ho chiesto spiegazioni agli uffici comunali, dai quali ho ricevuto la più ampia collaborazione. Grazie allo scrupoloso lavoro di un tecnico di fiducia abbiamo potuto aggiornare i dati in possesso del Catasto, facendo modificare anche la denominazione da “Circolo Dopolavoro”, un possesso contestato dal Collegio Maria del Carmine, a Circolo di Conversazione”.

Nella lunga storia del sodalizio d’altronde i “nomi si sprecano”: sorto come Caffè di Conversazione nel 1838, assume il nome di Circolo di Conversazione nel 1839, lo perde dal 1922 al 1943, quando diventa Dopolavoro Fascista, per riacquistare la denominazione attuale dopo la caduta del Regime.

Durante l’Assemblea dei Soci il presidente Cutraro ha sottolineato però che all’aumento del numero dei soci, ben 10 nel corso del 2024, non corrisponde, un’accettabile frequenza della sede, sempre gremita invece durante gli eventi culturali, come ad esempio il Concorso letterario nazionale “Hiscor”, aperto ora anche agli studenti della scuola secondaria di I grado.

“Un fenomeno epocale – è stato detto in coro dai presenti - in parte determinato dal cambiamento degli stili di aggregazione e dalle sedi virtuali d’incontro, rappresentate ormai esclusivamente dai social. Ma per ora continuiamo ad esistere”.

(Nella foto un gruppo di soci in camicia nera davanti alla sede del Circolo, quando si chiamava Dopolavoro).