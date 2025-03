'No Ponte', il Comune di Messina ripulisce le scritte vandaliche

Il Comune di Messina si occuperà di ripulire "le strade, i monumenti, le chiese e i muri della città vandalizzati durante la manifestazione No Ponte di sabato 1 marzo, facendosi carico delle spese necessarie, nonostante la competenza in materia non ricada direttamente sul Comune". ''Riteniamo inaccettabile - si legge in una nota dell'amministrazione - che il patrimonio artistico e urbano di Messina venga danneggiato da comportamenti irresponsabili che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare. Per questo motivo, interverremo tempestivamente per ripristinare il decoro e restituire alla città la sua bellezza. Allo stesso tempo, auspichiamo che gli autori di questi gesti vengano identificati e perseguiti secondo la legge e che quanto accaduto ovviamente non si verifichi più''.