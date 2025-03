Giallo a Lentini, anziana trovata cadavere in una pozza di sangue

E' giallo a Lentini per la morte di una donna anziana, trovata cadavere in una pozza di sangue all'interno della propria abitazione. Sul posto i carabinieri della locale stazione ed i militari della Compagnia di Augusta. Gli investigatori dovranno accertare se si è trattato di una morte accidentale, forse per una caduta oppure la vittima avrebbe subito violenze nel tentativo di una rapina. Nell'abitazione della vittima sono stati eseguiti esami scientifici.