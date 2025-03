Rosolini, l'aula approva il Dup e il Bilancio stabilmente riequilibrato

Il consiglio comunale di Rosolini ha esitato con parere favorevole per l'ennesima volta il Bilancio stabilmente riequilibrato. Dodici i presenti in aula. Otto hanno votato a favore dello strumento finanziario, due gli astenuti e due consiglieri contrari. Per l'amministrazione Spadola che ha chiuso l'anno 2023 in pareggio, è stata una corsa contro il tempo che ha visto gli sforzi dei dirigenti finanziari del Comune e del segretario generale che si sono prodigati a fare quadrare i conti. E' stata la seconda volta che il Bilancio stabilmente riequilibrato è andato in aula, dopo i chiarimenti chiesti da Roma, dal Ministero dell'Interno, per presunte difformità dopo il parere negativo di uno dei revisori dei conti. Il Consiglio ha anche approvato il Dup, il Documento unico di programmazione, propedeutico al Bilancio (dal 2019 al 2023). "C' è stato un impegno generale da parte dell'amministrazione - dice il sindaco Giovanni Spadola, oggi in aula - a fare delle correzioni al Bilancio e consegnare le nostre controdeduzioni entro i 45 giorni previsti. Oggi stesso abbiamo provveduto a recapitare l''atto al Ministero. Il tempo massimo era fissato per venerdì. Siamo riusciti a fare tutto entro nei termini di legge. Sappiamo che per la vita di una comunità, il via libera al Bilancio riequilibrato servirà a fare ripartire Rosolini. Stiamo cercando di porre rimedi a responsabilità che non ci appartengono e sono il frutto del malgoverno del passato".

(nella foto l'intervento del sindaco Giovanni Spadola in consiglio comunale)