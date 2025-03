'Orizzonte' sfida 'La Svolta', a Solarino corsa a sindaco è aperta

Dovrebbe chiamarsi 'Orizzonte Solarino' il Movimento che fa capo al parlamentare all'Ars del Pd, Tiziano Spada, candidato a primo cittadino nel paese collinare. Il condizionale è d'obbligo perchè soltanto in serata i gruppi che dovrebbero sostenerlo sono chiamati a scegliere il simbolo ed il nome. 'Orizzonte Solarino' sarà contrapposto alla consolidata formazione de 'La Svolta Buona' che fa riferimento al sindaco uscente Peppe Germano. A Solarino saranno due gli avversari che si contenderanno la fascia tricolore per il vertice del Comune. Nelle scorse settimane due candidati contrari a Germano hanno deciso di passare la mano o meglio di non scendere in campo per la sindacatura. Stavolta non sarà della partita l'onnipresente Turi Oliva che corre da consigliere, ma non da sindaco. "Il mio stato di salute non mi permette di affrontare lo stress della campagna elettorale - dice -. Il mio buon stato di salute vale molto di più della politica".