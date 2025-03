Per il Papa due crisi respiratorie acute: la situazione è grave

Altra giornata difficile per il Papa ricoverato al Gemelli, che fa nuovamente risalire la preoccupazione sulle sue condizioni.

Oggi il Pontefice "ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo", ha riferito il bollettino medico serale diffuso dalla Sala stampa vaticana. Sono pertanto state eseguite "due broncoscopie" con "necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni".

Nel pomeriggio è stata quindi ripresa "la ventilazione meccanica non invasiva", con la mascherina che copre sia la bocca che il naso. "La prognosi rimane riservata", viene spiegato. Francesco, comunque, anche durante le crisi respiratorie, "è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante". Non a caso dunque, fonti vaticane definiscono quello di oggi "un pomeriggio un po' più difficile" dei precedenti. Ore in cui per il Papa c'è stata anche "la sofferenza di una persona a cui manca il respiro".