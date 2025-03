Scoppia una rissa in piazza: sette arresti a Messina

La Polizia di Stato ha arrestato sette persone con l'accusa di rissa aggravata.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in Piazza Unione Europea, allertati da personale della Polizia Municipale, dove i sette, da una prima ricostruzione dei fatti divisi in due distinte fazioni, si sarebbero dati appuntamento per via di vecchi rancori e avrebbero dato vita ad una violenta rissa.

La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area ha confermato che i protagonisti della vicenda non avrebbero esitato a colpirsi con calci, pugni e persino colpi di casco da moto. Sembrerebbe inoltre che uno avesse estratto un coltello a serramanico di cui ha tentato di disfarsi all'arrivo dei poliziotti. Uno dei sette, infine, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Dopo la convalida degli arresti, avvenuta nella giornata di oggi, per gli indagati è stata disposta dall'Autorità Giudiziaria la misura cautelare degli arresti domiciliari.