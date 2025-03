Trovato un cadavere a Favignana: era sugli scogli di Punta Sottile

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nell'isola di Favignana (TP), sugli scogli di Punta Sottile. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni turisti, nella giornata di venerdì 28 febbraio. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri. Da quanto si apprende, pare che il corpo fosse in acqua da almeno due settimane. Le autorità non sono riuscite a identificare l'uomo perché era in avanzato stato di decomposizione. Non è stato possibile capire se fosse un cittadino italiano o straniero perché era irriconoscibile. Non aveva documenti non sé. Pare che l'uomo in mare indossasse degli abiti e che avesse anche un tatuaggio: elementi che forse saranno utili per l'identificazione. Non è chiaro al momento se l'uomo sia morto per cause naturali o per altre cause. Le indagini sono in corso.