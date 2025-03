Ingerisce 2 batterie a bottone, bimba operata d'urgenza a Catania

Una bambina di un anno è stata condotta d'urgenza all'ospedale Garibaldi-Nesima, dopo aver ingerito due batterie a bottone. Il pronto intervento dei medici ha permesso di rimuovere i corpi estranei senza conseguenze gravi. L'incidente è stato segnalato dai genitori della piccola, che hanno prontamente trasportato la bambina all'ospedale di Acireale. A seguito della segnalazione, è stato immediatamente contattato il Pronto Soccorso Pediatrico del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima. Al momento, la bambina si trova sotto osservazione presso lo stesso Pronto Soccorso Pediatrico e verrà monitorata per alcune ore. Le condizioni della piccola sono stabili e non sono emerse complicazioni.

Una bambina di un anno è stata condotta d'urgenza all'ospedale Garibaldi-Nesima, dopo aver ingerito due batterie a bottone. Il pronto intervento dei medici ha permesso di rimuovere i corpi estranei senza conseguenze gravi.

L'incidente è stato segnalato dai genitori della piccola, che hanno prontamente trasportato la bambina all'ospedale di Acireale.

A seguito della segnalazione, è stato immediatamente contattato il Pronto Soccorso Pediatrico del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima, dove le dottoresse Rita Leocata e Valeria Di Stefano hanno immediatamente dato disponibilità per accogliere la piccola e procedere alla rimozione delle batterie.

Una volta arrivata al Pronto Soccorso Pediatrico, è stato prontamente allertato il gastroenterologo, dottore Domenico Catarella, insieme agli anestesisti della sala operatoria, il dottore Giuseppe Calabrese e la dottoressa Lucia Terranova. Quindi si è proceduto con successo alla sedazione e rimozione dei corpi estranei. Al momento, la bambina si trova sotto osservazione presso lo stesso Pronto Soccorso Pediatrico e verrà monitorata per alcune ore. Le condizioni della piccola sono stabili e non sono emerse complicazioni.