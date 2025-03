Il Centro commerciale naturale Antica Ibla programma la nuova stagione di eventi

Il centro commerciale naturale Antica Ibla ha tenuto l’assemblea dei soci nel corso della quale sono stati trattati una serie di punti che riguardano l’attività svolta ma, soprattutto, è stato definito con attenzione quello che occorre fare per il futuro. In particolare, l’assemblea ha ⁠approvato il bilancio 2024 e ha preso atto degli ottimi risultati ottenuti proprio durante lo scorso anno con le iniziative organizzate nella città antica, in particolare con quelle riguardanti il Natale che hanno fatto registrare numeri importanti, mai riscontrati prima d’ora. L’assemblea, inoltre, ha condiviso il piano previsionale 2025 facendo specifica attenzione alla comunicazione social, alla gestione dell’infopoint (che nel 2024 ha fatto registrare oltre 29mila visitatori) e al piano degli eventi del 2025.