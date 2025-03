Bruciate 3 auto utilizzare per sfondare vetrina centro scommesse

I carabinieri in via Castellana a Palermo hanno ritrovato tre automobili bruciate che sarebbero state utilizzate dai ladri per sfondare la vetrina del centro scommesse in via Oreto. Le auto tutte rubate sono individuate e segnalate dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia municipale. Le vetture sono Una Fiat Punto che ancora non era stata denunciata quale oggetto di furto dal proprietario, unaFiat 500L rubata con dentro slot machine e scambia monete ed unaAlfa Romeo Giulietta.