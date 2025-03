Scuola: allarme a Palermo, 15 raid in un mese in due istituti

Quindici atti vandalici in poco piu' di un mese ai danni di due scuole di Palermo "e' una situazione decisamente intollerabile". Lo dice il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, a seguito degli ultimi furti avvenuti tra venerdi' e domenica nei diversi plessi degli istituti comprensivi Russo - Raciti e Rita Levi Montalcini nel quartiere Borgo Nuovo. Sette i raid vandalici subiti dall'IC Levi Montalcini nei due plessi Basile e Borsellino. Otto le irruzioni a danno del plesso in via Tindari dell'IC Russo-Raciti guidata dalla Dirigente Vincenza D'Alcamo. Sono tutte avvenute nelle ore notturne. "Le istituzioni locali sono state regolarmente informate dalle rispettive Dirigenti scolastiche della preoccupante situazione. Altrettanto e' stato fatto con la prefettura e le forze dell'ordine - aggiunge Pierro - le scuole chiedono adeguata illuminazione nell'area adiacente i plessi e un potenziamento della sorveglianza da parte delle forze dell'ordine".