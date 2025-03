Incidenti stradali: un morto nel Siracusano, ferito il fratello

Un incidente mortale e' avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22,30, sulla Provinciale 1 tra Brucoli ed Augusta, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un'auto, con a bordo due fratelli, si e' schiantata, per cause da accertare, contro un muro di un'abitazione privata. Uno dei due fratelli e' deceduto, l'altro e' stato trasportato all'ospedale Muscatello di Augusta. Per consentire ai soccorritori di intervenire, tra cui i vigili del fuoco, il tratto di strada e' stato interrotto al traffico fino alle 3.