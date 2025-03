Messina: contrasto abusivismo edilizio nelle Eolie, al via controlli

I Carabinieri della stazione di Lipari, del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Milazzo e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina hanno dato avvio oggi a una serie di sopralluoghi in zone dell'arcipelago eoliano in cui sono in corso lavori di costruzione e ristrutturazione edilizia. I controlli sono svolti insieme a personale dello Spresal dell'Asp di Messina e consulenti tecnici nominati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, e rientrano in un programma d’azione a lungo termine, in sinergia con quanto promosso dal procuratore capo della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera, volto al contrasto all’abusivismo edilizio ed al deturpamento paesaggistico delle isole.L’attività ispettiva proseguirà per diversi mesi coinvolgendo tutte le isole Eolie, a garanzia dell’applicazione delle necessarie misure di sicurezza a favore di lavoratori e manovalanze nonché per la tutela naturalistica dell’arcipelago che dal 2000 è considerato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.