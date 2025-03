Modica, è morto Mimmo Pedriglieri "maestro" della comunicazione pubblicitaria

Il mondo della comunicazione regionale piange la scomparsa di Mimmo Pedriglieri, vulcanico ideatore di format televisivi e di iniziative promozionali e pubblicitarie che hanno caratterizzato la sua attività dagli Anni 80 ad oggi. Mimmo Pedriglieri, 71 anni, è morto in ospedale dove era ricoverato per una malattia che non gli ha dato scampo. Romano di nascita ma modicano d'adozione, si era trasferito a Modica dalla Capitale circa 40 anni fa. A Roma aveva maturato esperienze preziose nel mondo della comunicazione e dell'organizzazione di eventi. Il suo approccio con i clienti era cordiale e coinvolgente e le idee che sottoponeva ad aziende e istituzioni locali non deludevano le aspettative. Anzi, in diversi casi, si sono trasformati in eventi che sono diventati appuntamenti annuali e di richiamo. E' il caso di una delle sue ultime creature, il "Trofeo del mare", che ha coinvolto enti locali, istituzioni, sponsor privati nel segno della diffusione della cultura del mare. Tra i format inventati da Mimmo Pedriglieri, alcune delle più fortunate trasmissioni a tema in onda su Video Mediterraneo: Verde Mediterraneo, Mangia Sano scegli Ragusano e Mangia Sano scegli Siciliano. Una delle sue caratteristiche principali era il desiderio di proporre sempre soluzioni originali e innovative che derivavano dalla sua esperienza e dal suo lavoro che affrontava con entusiasmo, contagioso anche per chi collaborava con lui.

Mimmo Pedriglieri lascia la moglie e un figlio. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì, alle 15, nella chiesa della Madonna delle Lacrime, a Modica. Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.