Acate, Ufficio postale mobile in piazza Calvario: disagi per gli utenti

Dovrebbero terminare nel giro di qualche settimana i disagi dei cittadini di Acate, che a causa dei lavori di ammodernamento dell’ufficio di via Adua, sono costretti a servirsi dell’ufficio postale mobile allocato in piazza Calvario. Talvolta esposti alle intemperie di stagione.

Il camper eroga tutti i servizi, tranne il prelievo dal bancomat, anch’esso attualmente out nella sede che sarà attrezzata per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Gli interventi di Poste Italiane rientrano nel progetto di Poste Italiane denominato “Polis-Casa dei Servizi Digitali”.

La prevedibile celere consegna dei lavori ha indotto probabilmente la Direzione a non prendere in locazione uno dei tanti immobili sfitti della cittadina, preferendo la soluzione transitoria accanto al comando della Polizia Municipale, già sede dell’Ufficio di Collocamento.