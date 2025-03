Il sindaco di Pozzallo: "Pronto soccorso di Modica al collasso, intervenga Regione"

"Gli allarmi lanciati ormai da qualche mese, sulla grave situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Modica stanno raggiungendo livelli preoccupanti per i turni massacranti a cui sono soggetti i medici, compreso il primario, costretti a turni di guardia notturni consecutivi. In questo momento, i medici presenti e in grado di poter garantire i turni notturni, sono due, più il primario, un numero assolutamente insufficiente e non in grado di affrontare tutte le emergenze-urgenze del comprensorio di Modica e della zona sud della provincia di Siracusa". A lanciare l'allarme è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. "Purtroppo gli ordini di servizio del direttore generale, per impiegare i medici di altre divisioni ospedaliere, sono andati a vuoto e la situazione è quasi arrivata ad un punto di non ritorno - aggiunge - Non si conoscono al momento le iniziative e i provvedimenti della direttrice sanitaria aziendale, dottoressa Lanza, per risolvere il problema. Considerata la grave situazione, è ormai improcrastinabile un intervento dell'assessore regionale alla Salute, per porre rimedio ad una situazione che mette a grave rischio la salute e la vita di tanti utenti che necessitano di cure immediate, che soltanto medici in perfette condizioni psico-fisiche possono garantire".